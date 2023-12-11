"تشريع مرتقب".. المندلاوي: الأقليات مصدر قوة للعراق وسنقر قانون التنوع

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، يوم الاثنين، أن الأقليات مصدر قوة للعراق وجزء أساسي من نسيج المجتمع، فيما كشف عن توجيه بإنضاج قانون التنوع وحماية الأقليات مطلع الفصل التشريعي المقبل.

جاء ذلك، خلال استقبال المندلاوي، في مقر إقامته، (كارلا خيجويان)، مدير البرامج في مجلس الكنائس العالمي بسويسرا، والوفد المرافق لها الذي ضم (مدير منظمة كابني للمساعدات الانسانية بالعراق، ومدير منظمة افق للتنمية البشرية في العراق)، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة موضوعة التنوع والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع، والحفاظ على حقوق الأقليات.

ورأى المندلاوي، أن الأقليات جزء أساسي من نسيج المجتمع ومصدر قوة العراق عبر التاريخ، وأن الدستور حفظ حقوقها"، لافتاً إلى أن "السلطة التشريعية ساهمت بشكل فعال في سنّ القوانين التي تُعزز من دورها، وبينها قانون الناجيات الأيزيديات وباقي المكونات.

وأضاف نائب رئيس البرلمان، أن المجلس وجه لجنة حقوق الانسان النيابية، بإنضاج مسودة قانون التنوع وحماية الأقليات لتشريعه مطلع الفصل التشريعي المقبل.

وشدد الجانبان، على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد إزاء ما يجري من "انتهاك صهيوني للقوانين الدولية"، وأهمية التحرك الجادّ لإيقاف استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في قطاع غزة، فضلاً عن إدخال المساعدات وإيقاف التهجير وإعادة الخدمات الأساسية لرفع المعاناة وإنقاذ الفلسطينيين من الإبادة، وفقا للبيان.