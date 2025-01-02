"تشارجر" تسقط من جسر في ذي قار وشرطة بابل تعتقل 6 مطلوبين

شفق نيوز/ لقي شاب في العشرينات من عمره، يوم الخميس، مصرعه بعد سقوط عجلته من أعلى جسر في ذي قار، فيما ألقت شرطة محافظة بابل القبض على 6 مطلوبين خلال 24 ساعة.

وقال مصدر أمني في محافظة ذي قار، لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة، شهد حادث سقوط عجلة نوع (تشارجر) من أعلى جسر السحالات".

وأضاف أن "سائق العجلة، وهو في العشرينات من عمره، توفي في الحال، وتم نقل جثته إلى قسم الطب العدلي".

وبالانتقال لمحافظة بابل، فقد أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، عن تنفيذ مديريات شرطة محافظة بابل، سلسلة عمليات أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة أسفرت عن القبض على 6 مطلوبين للعدالة بتهم جنائية ومخالفات قانونية مختلفة، كما تم رصد وتسجيل 70 مخالفة مرورية، وتوقيف 4 أجانب لمخالفتهم شروط الإقامة في البلاد".