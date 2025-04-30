"تشارجرات" في قبضة القانون.. شرطة البصرة تنصب الكمائن للسيارات الرياضية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، يوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على مجموعة من أصحاب السيارات الرياضية (تشارجر) ممن كانوا يقومون بفعاليات تسبب الإزعاج للمواطنين عبر ممارسة "التفحيط" في ساعات متأخرة من الليل.

وقالت القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "عدداً من المواطنين وجهوا مناشدة إلى قيادة الشرطة للحد من ظاهرة (التفحيط) التي تسبب إزعاجاً للأهالي وتشكل خطراً على أرواح الناس في الشوارع".

وأضاف البيان أن "قائد شرطة البصرة أشرف بنفسه على عمليات ضبط ثلاث عجلات نوع (دودج تشارجر) كانت تقوم بهذه الفعاليات في أحد شوارع المحافظة، حيث تم حجز المركبات واعتقال سائقيها على ذمة التحقيق".