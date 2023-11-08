"تسوية الملاكات التربوية" تثير الجدل في ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، عن امتعاض العشرات من مديري المدارس الابتدائية والثانوية من قضية التسوية العلمية بين المعلمين والمدرسين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "هناك العشرات من مديري المدارس هددوا بتقديم استقالاتهم من المدارس التي يديرونها ازاء التخبط العلمي الذي قامت به لجان التسوية والتي اقدمت على افراغ العديد من المدارس من كوادرها التدريسية ونقلهم إلى القرى والارياف بحجة الخدمة النائية".

وبين المصدر، ان "هناك مدارس ابتدائية وثانوية لم يصبها أذى التسوية أسوة باقرانها، بحكم علاقتها بالمشرفين التربويين".

وتابع المصدر، ان "بعض الطلبة وخاصة طلبة الصف السادس الإعدادي، لم يحصلوا لغاية الآن على الدروس العلمية المخصصة لهم وخاصة في المواد العلمية، بسبب شحة كوادرها التربوية".

ولفت المصدر، إلى "ضرورة تدخل الجهات العليا في وزارة التربية ، لاعادة الاستقرار التربوي لمدارس المحافظة أسوة بالمحافظات الآخرى، وخاصة مدارس مركز الاقضية والنواحي الرئيسية".

وأعلنت وزارة التربية يوم 18 / 10 / 2023، الشروع بعملية تسوية الملاكات التربوية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024 ، ضمن خطة خاصة أعدت مسبقاً بالتنسيق مع المديريات العامة في بغداد والمحافظات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن وزارته باشرت عملية تسوية الملاكات التربوية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024 ، لاسيما بعد أن شهد هذا العام تعيين محاضرين وحملة شهادات عليا وخريجين أوائل بصفة معلمين ومدرسين إلى السلك التربوي، الأمر الذي حل أزمة الشواغر ونقص الملاكات التربوية في أغلب المدارس الابتدائية والثانوية وبحسب حاجة إدارات المدارس.

وأشار إلى أن تسوية الملاكات تسري على جميع المشمولين بالخطة ولا استثناءات منها،