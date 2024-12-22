تسهيلات لإصدار جواز السفر العراقي: إلغاء التقيد بمنطقة السكن والاكتفاء بالبطاقة الوطنية

شفق نيوز/ حددت مديرية الأحوال المدنية والجوازات، تسهيلات جديدة للعراقيين الراغبين باستصدار جواز السفر، حيث ألغت التقييد بمنطقة سكن المراجع، والاكتفاء بالبطاقة الوطنية.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة موقعة من المدير العام اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي، نصت على أنه "عملا بأحكام قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 ونظام جوازات السفر رقم (2) لسنة 2011 وتنفيذا لمبدأ تبسيط الإجراءات حصلت موافقة وزير الداخلية، بمنح جواز السفر للمواطن من أي قسم من أقسام جوازات السفر الموزعة داخل جمهورية العراق دون التقيد بمحل سكناه".

ولفت إلى أنه "تعتمد البطاقة الوطنية فقط في آلية التقديم للحصول على جواز السفر الالكتروني استنادا لنص المادة (2) / ثانيا - ج) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016".