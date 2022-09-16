تسهيلات لزائري الأربعينية.. سلطة الطيران المدني العراقي تعلن عن 600 رحلة اضافية

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الجمعة، عن منح أكثر من 600 رحلة جوية إضافة إلى الرحلات المجدولة لنقل زائري أربعينية الإمام الحسين.

وقالت السلطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء استناداً لتوجيهات رئيسها الكابتن نائل سعد عبد الهادي، بتسخير جميع الإمكانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة أمام شركات الطيران العاملة في مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين لغرض التفويج العكسي لرحلات الزوار".

وأوضحت أن "تلك التسهيلات في معدل الرحلات الجوية الإضافية كانت خلال 15 يوماً فقط والعدد قابل للزيادة نتيجة الأعداد الكبيرة من الزائرين الوافدين إلى البلاد ومن مختلف الجنسيات والبلدان".

ولفتت إلى أن "النقل الجوي في السلطة سيشرف وعلى مدار الساعة على تقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران الناقلة للزوار، إضافةً إلى الرحلات المجدولة للشركات".