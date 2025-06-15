تسهيلات تركية للعراقيين العالقين.. تأشيرة 5 أيام للعودة براً

شفق نيوز/ أعلن السفير العراقي في أنقرة، يوم الأحد، عن استمرار السلطات التركية بمنح سمات الدخول للعراقيين العالقين القادمين من دول ثالثة، والراغبين بالعودة إلى العراق براً عبر منفذ إبراهيم الخليل، وذلك في ظل إغلاق الأجواء العراقية.

وقالالفير ماجد اللجماوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن السفارة العراقية في أنقرة تنسق بشكل مباشر ومكثف مع الجهات المختصة في تركيا لضمان استمرار العمل بقرار منح تأشيرات الدخول (الفيزا) للعراقيين العالقين، موضحاً أن مدة هذه الفيزا تصل إلى خمسة أيام وتُمنح في المطارات التركية لتسهيل مرور المواطنين وتنظيم عودتهم بشكل قانوني وآمن، وفق القوانين المعمول بها في البلدين.

وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية العراقية، وحرصاً على تأمين عودة آمنة ومنظمة للعالقين في المطارات التركية نتيجة التطورات الإقليمية الأخيرة التي أدت إلى إغلاق الأجواء العراقية.

وأكد اللجماوي أن السفارة تواصل جهودها لتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين العراقيين، بما فيهم السياح الذين تعذر عليهم العودة إلى البلاد، لافتاً إلى التزام البعثة الدبلوماسية بتقديم الدعم اللازم لضمان عودتهم براً في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أشار السفير إلى أن السفارة سبق أن نسقت مع السلطات التركية لمنح تأشيرات دخول مؤقتة للعراقيين القادمين من دول ثالثة، تسهيلاً لوصولهم إلى العراق عبر الأراضي التركية.

كما أعلنت السفارة عن افتتاح خط جوي مباشر بين دبي والبصرة اعتباراً من اليوم، حيث تسير الخطوط الجوية العراقية رحلتين يومياً على هذا المسار، داعية المواطنين الراغبين بالسفر إلى مراجعة مكتب الخطوط الجوية العراقية في دبي لإجراء الحجوزات.

وكانت وزارة النقل العراقية قد اعلنت استمرار إيقاف حركة الطيران والملاحة الجوية في مطارات البلاد، باستثناء مطار البصرة الدولي، الذي استأنف الرحلات، بدءا من اليوم الأحد، وخلال النهار فقط.

في السياق، أعلن رئيس سلطة الطيران المدني العراقي بنكين ريكاني، يوم الأحد، عن حزمة من التحديثات والإجراءات التي تستهدف تسهيل عودة العراقيين المتواجدين خارج البلاد، في ظل استمرار إغلاق الأجواء العراقية.

وقال ريكاني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السلطات التركية وافقت، بعد تدخل مباشر من السفارة العراقية في أنقرة، على منح تأشيرات دخول (فيزا) للعراقيين القادمين جواً إلى مطار إسطنبول، والراغبين في الدخول إلى الأراضي التركية براً تمهيداً لعودتهم إلى العراق.

وأشار إلى أن مطار البصرة الدولي سيكون المحطة الجوية البديلة الوحيدة التي ستستقبل الرحلات الجوية، بعد قرار فتحه، فيما ستبقى بقية المطارات العراقية مغلقة حتى إشعار آخر.

وبيّن ريكاني أن شركة الخطوط الجوية العراقية كُلّفت بزيادة عدد الرحلات إلى مطار البصرة، من أجل تسريع وتسهيل عملية إعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة العراقية لضمان عودة آمنة ومنظمة للمواطنين، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة التي أدت إلى تعليق الحركة الجوية في البلاد.