إعادة تشكيل الهيئة العليا للتعداد السكاني في العراق وتسمية وزير التخطيط رئيسا لها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الثلاثاء، عن اعادة تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم.

واوضح المتحدث الرسمي للوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، ان اعادة تشكيل الهيئة جاء في ضوء البرنامج الحكومي، الذي اكد على اهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، مشيرا الى ان الهيئة ستعمل على تهيئة الظروف المطلوبة وتحديد الموعد المناسب لتنفيذ التعداد.

واضاف البيان، ان تشكيل الهيئة العليا للتعداد اخذ بنظر الاعتبار، الدور الذي تضطلع به المؤسسات المعنية بهذا المشروع الوطني الكبير، مبينا ان مجلس النواب العراقي كان ممثلا في تشكيلة الهيئة بصفة مراقب، فيما مثّل الاعضاء الكثير من الوزارات والهيآت غير المرتبطة بوزارة، واقليم كوردستان، وعدد من الخبراء والمستشارين واساتذة الجامعات.

رجحت وزارة التخطيط العراقية، العام الماضي، إجراء التعداد السكاني في البلاد نهاية العام الحالي 2023.

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق عام 1997، وعلى مدى 15 عاما الماضية لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يعتبر الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.