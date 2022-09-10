تسمم زائرين إيرانيين إثر سقيهم الماء من عجلة مجهولة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بإنقاذ زوار اجانب تعرضوا للتسمم غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية اوقفت سائق حافلة للركاب (كوستر) يقلُّ زوارا ايرانيين قرابة 24 زائرا متجهين إلى البصرة على الطريق الدولي السريع قادمين من محافظة كربلاء".

وبين المصدر، ان " سائق الحافلة والزوار كانوا بوضع صحي سيء جدا بعد تعرضهم للتسمم نتيجة تناولهم الماء من قبل اشخاص يستقلون عجلة مجهولة جوالة في محافظة الديوانية على الطريق الدولي السريع، تم نقلهم للمشفى داخل الناصرية لغرض تلقي العلاج".