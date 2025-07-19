تسمم جماعي في كربلاء.. وفاة شخصين وأكثر من 30 حالة اصابة والتحقيقات جارية

شفق نيوز - كربلاء

استنفرت الكوادر الطبية في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة كربلاء بعد وصول عشرات الحالات المصابة بالتسمم، وسط ظروف غامضة ومخاوف من تفاقم الوضع الصحي لبعض المصابين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن المستشفى استقبل أكثر من 30 حالة تسمم خلال الساعات الست الماضية، جميعهم قادمون من منطقة الحسينية شمالي كربلاء.

وأضاف أن حالتين من المصابين توفيتا، فيما أُدخل أربعة آخرون إلى العناية المركزة، مشيراً إلى أن بعض الحالات الأخرى لا تزال بوضع حرج، في وقت تواصل فيه الجهات المتخصصة تحقيقاتها لمعرفة الأسباب.