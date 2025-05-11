تسمم جماعي في تلعفر وصحة نينوى تؤكد استقرار الوضع الصحي للمصابين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، مساء اليوم الأحد، بأن مستشفى تلعفر العام استقبلت 11 شخصاً أصيبوا بحالة تسمم غذائي، يُعتقد أنها ناجمة عن تناول مأكولات ملوّثة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "من بين المصابين امرأتان، وقد تم إدخال الجميع إلى المستشفى وتلقوا العلاجات اللازمة، وحالتهم الصحية مستقرة حالياً".

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة المناسبة التي تناول فيها المصابون الطعام، سواء كانت حفلاً اجتماعياً أو مناسبة خاصة، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدرالتسممبدقة.