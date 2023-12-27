تسمم جماعي بسبب الوجبات السريعة في كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في كربلاء، يوم الأربعاء، بتسمم العشرات من المواطنين بعد تناولهم لوجبات سريعة في أحد المطاعم بقضاء الهندية.

وقال قائممقام قضاء الهندية، منتظر الشافعي، لوكالة شفق نيوز، إن "120 شخصاً من مختلف الأعمار أصيبوا بحالة تسمم ليلة أمس الثلاثاء بعد تناولهم وجبات سريعة من أحد المطاعم، 30 حالة منهم ما زالت ترقد في المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف "تم أخذ عينات من المصابين ليتم إرسلها إلى مختبرات الصحة العامة، لفحص المصابين، ومعرفة أسباب التسمم"، مشيراً إلى أنه "تم غلق المطعم لحين ظهور نتائج المختبر وحسم الموضوع قانونياً".