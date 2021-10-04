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تسمم العشرات اثر تسرب غاز الكلور جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-04T10:38:48+0000
تسمم العشرات اثر تسرب غاز الكلور جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في ذي قار جنوبي العراق، يوم الاثنين، بتسمم العشرات من السكان اثر تسرب غاز الكلور من  مشروع ماء شمالي المحافظة.

وقال قائممقام قضاء قلعة سكر، (شمالي محافظة ذي قار)، كاظم الطوگي لوكالة شفق نيوز، إن "تسرباً لغاز الكلور من احد المجمعات المائية في القضاء أدى لإختناق 25 مواطناً من سكان منطقة حي العمال وهو احدى مناطق التجاوز بالمحافظة"، مؤكداً أن "جميع المصابين بحالة صحية جيدة حالياً".

وأشار إلى "نقل الاشخاص المصابين الى مستشفى الرفاعي العام"، موضحاً أنه "تمت معالجة المصابين وجميع الحالات تحت السيطرة ولا توجد حالات خطرة واغلب المصابين غادروا المستشفيات".

 

 

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