تسع وفيات و797 إصابة جديدة بكورونا العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاثنين، عن تسجيل تسع وفيات و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في الموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته الوزارة وورد الى وكالة شفق نيوز، وأوضح أن عدد حالات الشفاء 1769 حالة اليوم السبت.

وبحسب الوزارة فأن عدد حالات الشفاء الكلي 571198 اي ما نسبته 93.8% ، وعدد حالات الاصابات الكلي 609029، وعدد الحالات التي تحت العلاج 24878 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 139 وعدد حالات الوفيات الكلي 12953 وذلك منذ تفشي الجائحة في اذار 2020.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً بالموقف الوبائي الصادر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين.