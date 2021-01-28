تسع وسبعون جامعة عراقية في التصنيف العالمي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الخميس ان نتائج تصنيف الويب ماتريكس العالمي سجلت حضور وتنافس تسع وسبعين جامعة عراقية حكومية وأهلية ضمن نسخة النصف الأول من العام 2021.

وحسب موقع الويب ماتريكس (http://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq) فإن نتائج نسخة كانون الأول لعام 2021 قد أظهرت زيادة في عدد الجامعات والكليات العراقية الداخلة في تصنيف الويب ماتريكس حيث بلغت تسعا وسبعين جامعة وكلية حكومية وأهلية.

وأوضحت النتائج ترتيب الجامعات على مستوى العالم فيما احتلت جامعة بغداد الموقع (2058) متصدرة الجامعات العراقية وتأتي بعدها العديد من الجامعات التي منها بابل والمستنصرية والكوفة والقادسية والبصرة والموصل وديالى وتكريت والأنبار والمستقبل والرشيد والصفوة وابن حيان ودجلة وأهل البيت والمنصور والكفيل والنسور والإسراء.

جدير بالذكر أن التصنيف العالمي الويب ماتريكس يعمل على تصنيف إحدى وثلاثين الف جامعة في أكثر من 200 دولة في العالم ويتكون من ثلاثة مؤشرات مهمة هي: وضوح الموقع بوزن 50% إذ يسعى هذا المؤشر الى قياس عدد الشبكات الإلكترونية الخارجية المرتبطة بالموقع الالكتروني الرئيسي للجامعة ومؤشر الشفافية بوزن 10% لقياس عدد الاستشهادات لباحثي الجامعات ضمن محرك البحث العلمي Google scholar ومؤشر جودة البحث العلمي (التميز) بوزن 40% لقياس عدد الأبحاث العلمية المفهرسة ضمن مؤشر scimago.