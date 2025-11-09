تسع طائرات كويتية تهبط اضطرارياً في مطار البصرة.. صور

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بأن مطار البصرة الدولي شهد هبوط تسع طائرات كويتية اضطرارياً نتيجة سوء الأحوال الجوية في مطار دولة الكويت.

وأخبر المصدر، وكالة فق نيوز، بأن هذا الهبوط جاء استناداً إلى الحرية الثانية من حريات الطيران المدني (Technician stopped)، مشيراً إلى أن جميع الطائرات هبطت بأمان دون وقوع أي حوادث.

وتشهد مناطق جنوب مدينة البصرة، وسواحل الكويت، والاهواز الإيرانية حالة من الضباب الكثيف، ما تسبب بتراجع واضح في الرؤية الأفقية.