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تسريب الاسئلة.. جهات أمنية تتسلم القضية من التربية والأخيرة: الموضوع خرج من ايدينا

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-03T20:21:52+0000
تسريب الاسئلة.. جهات أمنية تتسلم القضية من التربية والأخيرة: الموضوع خرج من ايدينا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، يوم الجمعة، أن موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية خرج عن مسؤوليتها وتحول الى جهات أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني.

وقال الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية ومنذ ان اكتشفت ان هنالك تسريباً للاسئلة الامتحانية وهي تتعاون مع الجهات الامنية ومن بينها جهاز الامن الوطني"، لافتا الى "موضوع تسريب الاسئلة يهم أمن الدولة والمجتمع والأمن الوطني وليس محصوراً بوزارة التربية وقد خرج عن مسؤوليتها".

ولفت الى أن "الجهات الامنية تواصل التحقيقات في الموضوع وان وزارة التربية بانتظار نتائج تلك التحقيقات".

كما نفى، الناطق باسم وزارة التربية في تصريح وزعه على وسائل إعلام من بينها وكالة شفق نيوز، "اعتماد درجات نصف السنة كدرجات نجاح لطلبة الثالث المتوسط".

وكانت وزارة التربية أعلنت استئناف امتحانات طلبة الثالث المتوسط، وحددت يوم الأحد الموافق 12 حزيران موعداً لانطلاقها.

وتنتظر لجنة التربية النيابية ما سيكشفه وزير التربية علي حميد الدليمي خلال استضافته المقبلة في مجلس النواب للوقوف على مجمل الأسباب التي أدت إلى تسريب الاسئلة الامتحانية، وتحديد المتورطين فعليا بذلك.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط، بعد تسريب اسئلة مادة الرياضيات.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

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