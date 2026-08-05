تسربات من سد الموصل تغرق قرى شمال نينوى والأهالي يستغيثون (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

أفاد أهالي عدد من القرى التابعة لناحية "وانه" الوقعة شمال الموصل، يوم الأربعاء، بغرق مناطقهم جراء تسربات مائية وفيضانات قادمة من بحيرة سد الموصل، محذرين من مخاطر تفاقم الأزمة في ظل انعدام الحلول الحكومية.

وقال عدد من الأهالي لمراسل وكالة شفق نيوز، إن التسربات المائية القادمة من بحيرة السد بشكل وفير وقابل للزيادة بدأت تتجه نحو قرى الناحية، وتحديداً قرى (محوير الجنوبي، ومحوير الشمالي، وعمار بيت)، مشيرين إلى أن المياه غمرت الشوارع ودخلت بالفعل إلى أزقة وبعض منازل المواطنين.

وأوضح الأهالي، أن التسربات بدأت منذ الأول من شهر أيار/مايو الماضي، نتيجة ارتفاع الخزين المائي لبحيرة سد الموصل بالتزامن مع انتهاء موسم الفيضانات وذوبان الثلوج، ما أدى إلى تدفق المياه باتجاه قراهم.

وأكد أهالي القرى المتضررة أنهم وجهوا مناشدات ومطالبات عديدة للجهات المعنية للتدخل ووضع حد لهذه الأزمة للحد من الخسائر، إلا أنه لا توجد أي معالجات أو حلول جذرية مطروحة حتى الآن.

وتُعد ناحية "وانه" أولى المناطق المحاذية لسد الموصل من جهة مجرى المياه، ما يجعلها الأكثر تأثراً بأي زيادة في الخزين المائي أو تصريف للمياه من السد، إذ تنعكس هذه التدفقات مباشرة على القرى الواقعة فيها.