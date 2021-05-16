تسرب وتماس.. القصة الكاملة لحريق حقول الحنطة في الأنبار (صور)

شفق نيوز / روى قائممقام قضاء عنه غربي محافظة الأنبار، أحمد عادل حسين، يوم الأحد، التفاصيل الكاملة للحريق الذي نشب داخل أحد حقول محاصيل الحنطة والشعير.

وأوضح حسين لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق جرى في إحدى المزارع التابعة لعشيرة الجغايفة، في منطقة الفحيمي التابعة لقضاء عنه، وبعد التحقيق بالأمر، تبين بأنه حادث وليس بفعل فاعل، كونه نتج عن تسريب مادة الكاز من إحدى العجلات ثم حدوث تماس كهربائي بالعجلة، مما أدى إلى نشوب الحريق"

. وأشار إلى أن "عجلات الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، وصلت في الوقت المناسب إلى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه، قبل أن يمتد الحريق للمزارع المجاورة، وكانت الأضرار بسيطة".

وأضاف حسين، أن "إجراءات لازمة تم اتخاذها لمنع تكرار هكذا حرائق مجددا، سواء كانت مفتعلة أو لا، وذلك من خلال توجيه النقاط الأمنية المتواجدة بالقرب من المناطق الزراعية، بمراقبة المنطقة وحمايتها من الحوادث".

وتابع "بعد نشوب الحريق هذا، تم توجيه طلب إلى ديوان المحافظة والجهات المعنية الأخرى، ونص على أن (موسم الحصاد ابتدأ، ونحن بحاجة إلى أن تكون هناك عناصر أمنية يقظة ومنتشرة في المناطق الزراعية، خصوصا في ما يتعلق بتوفير عجلات الإطفاء والتأكيد على المزارعين بأخذ الحيطة والحذر من أي حادث)".

وقال حسين، إن "تسويق المحاصيل في المزارع التابعة لقضاء عنه، يسير على قدم وساق، وتم توجيه الأجهزة الأمنية بتسهيل إجراءات دخول وخروج الشاحنات لغرض تسويق المحاصيل، وأيضا تم التوجيه بالسماح لأصحاب عجلات الحمل بالمبيت مع عجلاتهم داخل المدينة، وذلك بالقرب من منطقة تجميع الحبوب".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد فرقها حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة بمساحة 45 دونما مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير في منطقة حي الفحيمي في قضاء عنه غربي الأنبار.