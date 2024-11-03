تسرب نفطي من تكريت يهدد بقطع المياه عن سكان بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الأحد، بأن احتمال إغلاق إمدادات المياه عن أحياء العاصمة بغداد "وارد" بسبب تسرب بقع من النفط الأسود من نهر دجلة في مدينة تكريت نحو العاصمة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السلطات تتحسب أن تتجه بقعت النفط نحو بغداد عبر نهر دجلة، مؤكدا أن هذا التسرب يحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة.

وصباح اليوم، أعلنت دائرة ماء محافظة صلاح الدين عن ظهور برك زيتية في نهر دجلة وصلت إلى مناطق في مدينة تكريت، مما اضطرها إلى إيقاف مشاريع المياه في القضاء مؤقتاً، إلى حين التعامل مع البقع الزيتية ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.

كما ذكرت الدائرة أن كوادرها الحكومية تعمل بكامل طاقتها ضمن خطة طوارئ شاملة، للتصدي لتداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المحافظة.

ويأتي هذا بالتزامن مع موجة من الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة محافظات، بما فيها العاصمة بغداد، التي أعلنت يوم أمس تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد.