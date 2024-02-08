تسرب للنفط من أنبوب ناقل تعرض للكسر في كركوك

شفق نيوز/ أدى حدوث كسر في انبوب ناقل للنفط في محافظة كركوك، صباح اليوم الخميس، إلى تسرب في هذه المادة قرب احد الاحياء السكنية لتقوم شرطة الطاقة بإخلاء المنازل السكنية القريبة من الحادثة.

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن سبب حدوث الكسر يعود الى أن الأنبوب متهالك لقدمه مما أدى الى تسرب نفطي كبير في مكان الحادث.

وتشير المعلومات إلى الأنبوب يعمل بنقل 100 - 150 ألف برميل من النفط إلى شركة نفط الشمال.

وتفيد المعلومات ذاتها بأن قوات شرطة الطاقة أقدمت على إخلاء عشرات المنازل من ساكنيها القريبة من مكان الحادث لانتشار الروائح القوية للنفط.