تسرب غاز يؤدي لتسمم عمال عراقيين وإخلاء فوري لشركة اجنبية جنوبي العراق

شفق نيوز / افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بتسمم خمسة عمال عراقيين نتيجة تسريب غازي في احد الحقول النفطية جنوب البلاد، فيما تم اخلاء عمال الشركة الأجنبية العاملة في الحقل.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "تسرباً للغاز حدث من منطقة التثقيب الخاصة بالـ Hot taping على خط الغاز الرئيسي قطر (24 انش) خلال اعمال التثقيب من قبل كوادر نفط ميسان مما تسبب بحصول تسمم لخمسة اشخاص من قبل كوادر نفط ميسان وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر أن "التسرب مستمر من منطقة التثقيب لوجود غاز مضغوط على طول الانبوب (21 كم) ولا توجد امكانية لعزل الغاز"، مبينا أنه "يتم ضخ غاز النتروجين من قبل شركة بتروتشاينا الصينية العاملة في الحقل النفطي بمحافظة ميسان لتقليل تأثير الغاز، وتم اخلاء المنطقة من كوادر نفط ميسان بالإضافة الى ان كوادر الشركة العاملة في المحطة تم اخلائها بإتجاه محطة ميسان الاستثمارية".

من جهته قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني في محافظة ميسان تدخلت ونجحت في السيطرة على حادث تسرب غاز H2s، بمحطة استلام غاز الحلافية الواقع على طريق كحلاء عمارة من دون تسجيل إصابات بشرية".