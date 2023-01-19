تسرب غاز يخلي المنازل ويغلق شوارع النجف.. صور وفيديو

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، عن حدوث تسرب في أنبوب لنقل الغاز بمحافظة النجف تسبب باغلاق الشوارع المحيطة.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أغلقت الشوارع المحيطة بموقع تسرب غازي من الأنبوب الناقل في منطقة الرضوية ومنعت أي مصدر للنيران بالقرب من المنطقة ومنعت حركة سير الدراجات النارية والعجلات مع إخلاء المنازل القريبة تحسبا لحدوث انفجار غازي .

وبينت أن الخط الناقل للغاز شهد صباح هذا اليوم الخميس تسرباً، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني لتحكم سيطرتها على الموقع، موضحة أن الفرق مازالت ترابط حتى يتم اصلاح الخلل من قبل الجهات المعنية في وزارة النفط.