تسرب غاز الكلور في كربلاء.. 621 حالة اختناق غادرت المستشفيات بحالة جيدة

شفق نيوز– كربلاء

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 621 حالة اختناق جراء حادث تسرب غاز الكلور في كربلاء.

وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات بحالة صحية جيدة.

وأفادت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، بأن حالات الاختناق كانت بسيطة، وتم التعامل معها فوراً من قبل فرق الدفاع المدني والإسعاف الفوري، مبينة أن الحادث وقع نتيجة تسرب مادة الكلور من إحدى دوائر الماء على طريق (كربلاء – النجف) قرب العمود 1200، قبل أن تتم السيطرة الكاملة على الموقف وإنهاء الحادث دون أي تداعيات تُذكر.

من جانبها، أوضحت مديرية مياه كربلاء أن التسرب لا يتعلق بأيٍّ من مشاريع أو محطات دائرة الماء، مؤكدة أن جميع منظومات الضخ والتعقيم تعمل بصورة طبيعية وآمنة.

وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، من موقع الحادث مساء أمس السبت، السيطرة على التسرب في مشروع مجاري كربلاء الموحد بين محافظتي كربلاء والنجف، مشيراً إلى شفاء غالبية حالات الاختناق وعدم تسجيل وفيات أو إصابات خطيرة، فيما أشاد بسرعة استجابة فرق الدفاع المدني والإسعاف الفوري.