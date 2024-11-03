تسرب زيتي الى نهر دجلة يوقف ضخ المياه في تكريت

شفق نيوز/ أفادت دائرة ماء محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بظهور برك زيتيّة في نهر دجلة وصلت إلى حوض النهر في مدينة تكريت مركز المحافظة.

وأوضحت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها اضطرت إلى إيقاف مشاريع المياه في قضاء تكريت مؤقتاً، حتى معالجة البقع الزيتية بأسرع وقت ممكن.

وبينت، أن الكوادر الحكومية مستنفرة بكامل جهودها الفنية والآلية، وتشارك في خطة طوارئ شاملة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المحافظة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل موجة أمطار غزيرة تشهدها معظم محافظات البلاد، ما تسبب بحدوث سيول في بعض المدن والمناطق، بينها العاصمة بغداد التي أعلنت، أمس، تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم.

وفي السياق ذاته، توقعت هيئة الأنواء الجوية تحسن الطقس في بغداد صباح اليوم الأحد، بينما ستواصل محافظات ديالى وواسط وميسان استقبال أمطار متوسطة الشدة نهار الأحد، فيما تستمر الأمطار في المحافظات الشمالية بدرجات متوسطة إلى غزيرة.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم، عن إجراءات فورية لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار في محافظات شمال وغرب العراق.

وأعلن محافظ صلاح الدين حالة الطوارئ في المحافظة، بعد موجات السيول والأمطار التي أثرت على مناطق واسعة فيها.