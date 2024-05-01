تسجيل 9 هزات أرضية داخل العراق في شهر نيسان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء تسجيل (9) هزات أرضية داخل العراق و (10) خارجه قرب الحدود خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقا للنشرة الزلزالية الشهرية للعراق، فإنه تراوحت قوى الأحداث الزلزالية بين (2 - 3،7) درجات، في حين تراوحت اعماقها البؤرية بين (5 - 5 3) كم.

وتوزع النشاط الزلزالي داخل العراق في كل من محافظة دهوك بأربع هزات أرضية، و هزتان في كركوك، و هزتان في محافظة اربيل، وسجلت هزة واحدة في السليمانية.

أما النشاط الزلزالي المسجل خارج العراق تحديدا في إيران وتركيا وبالقرب من حدودهما مع العراق، حيث سجلت 7 هزات في ايران، وثلاث هزات في تركيا.