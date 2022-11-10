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تسجيل 700 حالة انتحار في العراق خلال 11 شهرا 

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-10T06:54:54+0000
تسجيل 700 حالة انتحار في العراق خلال 11 شهرا 

شفق نيوز/ أفاد مركز حقوقي عراقي، اليوم الخميس، بأن أعلى حالات الانتحار في العالم سجلت في العراق خلال العام الماضي 2021، مشيرا إلى تسجيل 700 حالة منذ مطلع العام الجاري 2022 لغاية الآن.

وقال نائب رئيس  المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، حازم الرديني، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز،إن العراق سجل خلال العام الماضي 772 حالة انتحار، بمعدل حالتي انتحار يومياً، مؤكداً تسجيل 700 محاولة خلال هذا العام لغاية الآن.

وبين أن العام 2020 سجل 663  حالة، وفي 2019 سجلت 605 حالة وفي 2018  سجلت 530 حالة، وفي 2017 سجلت 462 وفي 2016 سجلت 393 حالة.

وأوضح الرديني ان تزايد هذه الظاهرة يعود الى تفشي المخدرات والعنف الأسري والبطالة، مشيراً الى أن 70%  من الحالات هم دون سن الثلاثين عاما وأغلبهم ليس لديهم أي تحصيل دراسي.

وطالب الرديني، الحكومة العراقية بمعالجة الاسباب التي ادت الى تفشي هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا من خلال القضاء على تفشي المخدرات ومعالجة البطالة والإسراع بتشريع قانون العنف الاسري.

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