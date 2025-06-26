تسجيل 7 إصابات بالحُمى النزفية في البصرة بينها حالة وفاة

شفق نيوز - البصرة

سجل قضاء الزبير في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، سبع حالات إصابة مؤكدة بالحمى النزفية، في حين باشرت الجهات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفشي المرض.

وقال مصدر طبي خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الزبير شهد تسجيل سبع حالات إصابة بالحمى النزفية خلال الساعات الماضية"، مبينًا أن "جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى، وهم الآن تحت المراقبة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بحقهم".

من جانبه قال رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة البصرة، علي العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك إصابات حقيقية تظهر بين فترة وأخرى"، مضيفًا، أنه "سبق أن حذرنا من تطور هذا الملف الصحي الخطير".

وأوضح، أن "اللجنة وجهت مرارًا الدوائر المعنية، وخصوصًا البلدية، بأخذ دورها في مكافحة الرعي العشوائي واتخاذ إجراءات صارمة بحق الظواهر التي تُسهم في تفشي الحمى النزفية".

وبيّن العبادي، أن "العمل جارٍ على إطلاق حملة موسعة لمكافحة مسببات المرض خلال أيام شهر محرم الحرام، تزامنًا مع ازدياد الأنشطة والمواكب، في خطوة استباقية لمنع أي تصاعد جديد في عدد الإصابات".

في غضون ذلك أكد قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر لوكالة شفق نيوز، بأنه خلال الفترة الماضية سجل الزبير 7 حالات اصابة بالحمى النزفية ثلاث منها في مركز القضاء.

وأوضح أنه من بين الحالات السبع امرأة مصابة توفيت اثر تدهور حالتها الصحية، مشيرا إلى أن القائممقامية وجهت أصحاب المواكب والقصابين والجزارين بأخذ الحيطة والحذر عند الذبح.