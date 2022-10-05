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تسجيل 50 حريقاً في محافظات عراقية خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-05T17:38:45+0000
تسجيل 50 حريقاً في محافظات عراقية خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاربعاء، تسجيل 50 حادث حريق في عدد من المحافظات العراقية خلال آخر 24 ساعة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حوادث الحريق بلغت( 50) حادث حريق دون تسجيل اية وفيات".

واوضح البيان ان "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة أجرت ممارسة مشتركة مع فرق الحماية الذاتية لمستشفى الزعفرانية للتدريب عن عمليات الإخلاء الصحية و استخدام مطافئ الحريق".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع بمساحات من بساتين النخيل في بني سعد في محافظة ديالى بسبب الإهمال بشروط السلامة، دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي محافظة البصرة، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل صهريج محمل بـوقود البنزين بسعة (36) الف لتر على الطريق الدولي منطقة حمار في محافظة البصرة مع اجراء الإسعافات الأولية للسائق قبل تأمين نقله الى مستشفى لتلقي العلاج ألازم فيها.

والى محافظة صلاح الدين، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل صهريج محمل بمادة الزفت في منطقة الشرقاط في محافظة صلاح الدين".

وفي كركوك كركوك أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل مخزن للخشب في منطقة حي القادسية دون تسجيل إصابات بشرية.

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