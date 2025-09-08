تحرك رسمي بعد تسجيل 40 حالة تسمم في مدينة عراقية بسبب وجبة "فلافل"

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بتسجيل أكثر من 40 حالة تسمم في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، بسبب تناول وجبة "فلافل" من أحد المطاعم.

كما أخبر مصدر في مستشفى بعقوبة التعليمي، وكالة شفق نيوز، باستقبال المستشفى قرابة 42 حالة تسمم نتيجة تناول فلافل من احد المطاعم في المدينة".

وأضاف المصدر، أن "عدد الحالات لم يحسم الى الآن، والطواقم الطبية تتخذ الاجراءات اللازمة لعلاج المرضى".

في وقت لاحق، أكدت دائرة صحة ديالى، تسجيل حالات تسمم بسبب تناول فلافل، فيما اكدت غلق المطعم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وقال المتحدث باسم الصحة، فارس العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن"عدد حالات التسمم التي استقبلتها صالات مستشفى بعقوبة التعليمي وسجلت رسميا هي 17 حالة حتى الآن، وسبب التسمم هو تناول فلافل من مطعم يعرف بمطعم (فلافل ابراهيم خلاني) في المدينة".

وأضاف العزاوي، أن "حالات التسمم حدثت بعد يومين فقط من افتتاح المطعم، فيما قامت الفرق الرقابية بأخذ عينات من المطعم واغلقته بالشمع الأحمر وأحالته للجهات المختصة بالوقت الحالي".