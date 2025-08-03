تسجيل 38 هزة أرضية نحو نصفها في العراق الشهر الماضي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأحد، عن تسجيل 38 هزة أرضية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، قرابة نصفها في العراق.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة، على عبد الخالق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم تسجيل 17 هزة أرضية داخل الأراضي العراقية خلال الشهر الماضي، و12 هزة داخل إيران (كرمنشاه، كوردستان، أذربيجان، وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق.

وأشار إلى تسجيل ثمان هزات أرضية داخل تركيا (فان، هكاري، سيرنك، وغيرها) وبالقرب من حدودها مع العراق، و هزة أرضية واحدة في الحسكة السورية.

وبين عبد الخالق أن قوة الهزات الأرضية تراوحت بين 1.1 – 3.7 درجة، في حين كانت أعماقها البؤرية بين 5 - 33كم.

ولفت إلى تركز النشاط الزلزالي بشكل واضح في داخل العراق في كل من محافظة السليمانية (دربندخان، كلار، رانية، دوكان) والتي بلغت ست هزات أرضية، بينما تم تسجيل أربع هزات في محافظة دهوك (زاخو، العمادية)، وأربع هزات محافظة أربيل (كويسنجق وغيرها)، وهزة أرضية واحدة في خانقين بمحافظة ديالى، وهزة أرضية واحدة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وهزة أرضية واحدة في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وأكد عبد الخالق عدم تسجيل أية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.