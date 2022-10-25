تسجيل 37 حريقاً في العراق خلال آخر 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني اليومي، يوم الثلاثاء، تسجيل 37 حريقاً في عموم المحافظات العراقية خلال آخر 24 ساعة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حوادث الحريق خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 37 حادث حريق، بدون وفيات ولا إصابات بشرية".

وأوضحت ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً اندلع داخل مولدات كهربائية اهلية في منطقة الأعظمية قرب مستشفى النعمان دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي محافظة صلاح الدين، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل مساحات كبيرة من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء الدجيل دون تسجيل إصابات بشرية.

والى محافظة نينوى، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع داخل قاعة تربية الدواجن تابعة الى كلية الزراعة بجامعة الموصل دون تسجيل إصابات بشرية.

كما أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل غرفة إدارة مدرسة الانتفاض بقضاء الزبير في محافظة البصرة دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي محافظة ذي قار، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل دار سكن في منطقة السايح بمحافظة ذي قار وتعثر على مصوغات ذهبيه تم تسليمها اصولياً إلى صاحب الدار.