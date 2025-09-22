تسجيل 3 إصابات جديدة بالحمى النزفية في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في صحة نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل ثلاث إصابات مؤكدة بالحمى النزفية في مدينة الموصل بعد ورود نتائج الفحوص من مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن اثنين من المصابين شقيقان يبلغان من العمر 50 عاماً و41 عاماً ويعملان في بيع وشراء المواشي، فيما المصاب الثالث يبلغ تسعة وخمسين عاماً ويعمل جزاراً.

وبيّن المصدر، أن الإصابات الثلاثة جرى إدخالها إلى مستشفى ابن سينا التعليمي كحالات اشتباه في وقت سابق، قبل أن تُحال اليوم إلى مستشفى الشفاء بعد التأكد من إصابتها بالمرض، مؤكداً أن الفرق الصحية تواصل متابعة الحالات ومصادر العدوى، وأن حالة المرضى مستقرة.