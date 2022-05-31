تسجيل 120 إصابة و20 حالة وفاة حصيلة وباء "الحمى النزفية" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 120 حالة إصابة و20 حالة وفاة في حصيلة لوباء الحمى النزفية المنتشر في المحافظات العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر في تصريح صحفي اطلعت عليه شفق نيوز إن "الوزارة سجلت 120 إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية بينها 20 حالة وفاة".

وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا أعلن ، يوم السبت 28 أيار 2022، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لوضع خطط توعوية عاجلة، من شأنها التصدي لفيروس "الحمى النزفية" الذي تفشى مؤخراً في معظم المحافظات العراقية.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.