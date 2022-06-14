سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسجيل 1000 حالة اختناق جراء الموجة الأخير للغبار في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T05:59:50+0000
تسجيل 1000 حالة اختناق جراء الموجة الأخير للغبار في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل 1000 حالة اختناق مختلفة الشدة في عموم مناطق ومدن البلاد جراء موجة الغبار الأخيرة التي اجتاحت البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي مسجل عممه على وسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، إن عدد حالات الاختناق التي وصلت إلى المؤسسات الصحة للوزارة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات منذ بداية الموجة الأخيرة للغبار بحدود ألف حالة اختناق مختلفة الشدة".

وأضاف أن "جميع هذه الحالات تلقت الخدمة والرعاية الطبية اللازمة، واغلبها خرجوا متحسنين"، مؤكداً أنه "لم نسجل أية حالة وفاة".

وتابع بالقول إن "عدداً قليلاً من تلك الحالات تحتاج إلى رعاية أكثر وهي ترقد في المؤسسات الصحية".

related

احصائية أولية.. الصحة: تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق إثر العواصف الترابية في العراق

Date: 2022-05-05 11:24:20
احصائية أولية.. الصحة: تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة اختناق إثر العواصف الترابية في العراق

الصحة تحذر من تهديد حقيقي: العواقب ستكون وخيمة وخطيرة

Date: 2021-04-08 19:30:59
الصحة تحذر من تهديد حقيقي: العواقب ستكون وخيمة وخطيرة

الصحة العراقية ترفع توصياتها.. خياران بإعادة فرض حظر التجوال

Date: 2021-07-25 09:09:23
الصحة العراقية ترفع توصياتها.. خياران بإعادة فرض حظر التجوال

الصحة العراقية تؤشر تصاعدا سريعا بإصابات كورونا وتصدر توصيات جديدة

Date: 2021-02-20 10:15:35
الصحة العراقية تؤشر تصاعدا سريعا بإصابات كورونا وتصدر توصيات جديدة

حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-03-12 09:41:40
حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

الصحة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بالسلالة الهندية

Date: 2021-04-29 19:33:46
الصحة تكشف حقيقة تسجيل إصابة بالسلالة الهندية

قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

Date: 2022-03-13 04:32:30
قرابة 600 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية الأخيرة في بغداد

الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا

Date: 2020-12-08 08:43:03
الصحة العراقية تعلق الدوام بأي مؤسسة تعليمية تظهر بها 5 اصابات بكورونا