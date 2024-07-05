تسجيل أول إصابة بمرض الملاريا في العراق لوافدة أجنبية

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي، يوم الجمعة، عن تسجيل العراق أول إصابة بمرض الملاريا في العراق لوافدة أجنبية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوافدة الاجنبية تعمل ضمن شركات التنظيف المنزلي"، مشيراً إلى أن "هذه الإصابة هي الأولى في العراق بمرض الملاريا بعد الإعلان رسمياً عن خلو البلاد من المرض".

واشار الى ان "فرقاً طبية تجري الآن جولات بحث تفتيشية لكل الأماكن التي زارتها الوافدة الاجنبية".

وفي العام 2011، أعلن وزير الصحة العراقي مجيد أمين خلو البلاد من مرض الملاريا مُنذ عام 2009.

تجدر الإشارة الى أن العراق بدأ في مكافحة مرض الملاريا منذ خمسينيات القرن الماضي ونجح إلى حد كبير في الحد من انتشاره، إلا أنه وفي عام 1990 تم تسجيل نحو أربعة الاف إصابة في عموم البلاد بسبب سوء الأحوال الصحية والمعاشية التي تعاني منها أغلب المحافظات العراقية.

والملاريا مرض يُسببه طفيل. وينتقل الطفيلي إلى البشر عبر لدغة البعوض حامل العدوى. ويَشعُر الأشخاص المصابون بالملاريا بإعياء شديد عادةً مع ارتفاع في درجة الحرارة وقشعريرة مصحوبة برجفة.

على الرغم من أن المرض غير شائع في المناخات المعتدلة، فلا تزال الملاريا شائعة في البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية. حيث يصاب ما يقرب من 290 مليون شخص بالملاريا كل عام، ويموت أكثر من 400 ألف شخص بسبب هذا المرض.

توزع برامج الصحة العالمية الأدوية الوقائية وشباك النوم (الناموسيات) المعالَجة بمبيدات الحشرات لحماية الأشخاص من لدغات البعوض والحد من انتشار عدوى الملاريا. وأوصت منظمة الصحة العالمية بتطعيم الأطفال القاطنين بالبلدان ذات معدلات الإصابة العالية بالملاريا، بلقاح الملاريا.