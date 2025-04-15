تسجيل أول إصابة بحمى "القرم" في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة صحة كركوك، يوم الثلاثاء، بتسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الحمى النزفية (حمى القرم–الكونغو النزفية) خلال العام 2025، في إحدى مناطق المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "صحة كركوك سجلت أول إصابة بالحمى النزفية في قضاء داقوق جنوبي المحافظة، والمصاب كان يعمل في مجال الذبح أو التعامل مع المواشي، ما يرجح إصابته نتيجة الاحتكاك المباشر مع حيوانات مصابة أو من خلال لدغة حشرة القراد".

وأضاف المصدر، أن "المصاب جرى نقله إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الجهات الصحية بإجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين واتخاذ التدابير الوقائية في المنطقة".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.