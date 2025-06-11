تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في سامراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في قضاء سامراء جنوبي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات الصحية تلقت نتيجة فحص (RT-PCR CCHF) لمواطن من سامراء، وأظهرت النتائج أن العينة موجبة، مما يعني إصابته المؤكدة بالفيروس".

وبيّن المصدر أن "المصاب يُدعى عثمان ثاج مدلول، ويبلغ من العمر 41 عامًا، وقد تم سحب العينة منه في العاشر من حزيران الجاري، وأرسلت إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، حيث أُكدت إصابته رسمياً بالمرض".

وأكد أن "الفرق الصحية باشرت باتخاذ إجراءات العزل الطبي وتتبع الأشخاص الذين خالطوا المصاب، إضافة إلى تكثيف جهود التوعية والرقابة في المناطق المعرضة لخطر انتقال العدوى".

وتُعد هذه أول حالة تُسجَّل في قضاء سامراء خلال العام الحالي، ما دفع الجهات الصحية إلى رفع حالة التأهب تحسبًا لأي انتشار محتمل للمرض.