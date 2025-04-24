تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في ديالى

شفق نيوز/ أعلن مدير المستشفى البيطري في ديالى، محمد غضبان، يوم الخميس، تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وقال غضبان، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة ديالى سجلت اليوم، أول إصابة بالحمى النزفية في ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة، لرجل يعمل موزعا للحوم".

وأكد المسؤول الصحي، فرض حجر صحي "يمنع حركة المواشي في عموم جلولاء لمدة 21 يوم"، لافتاً إلى أن "المريض يتلقى العلاج حالياً في المستشفى".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، بوقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.