تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بـ"الحمى النزفية" في ميسان

شفق نيوز - ميسان

أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بتسجيل أول حالة وفاة مؤكدة نتيجة الإصابة بمرض الحمى النزفية في قضاء المجر الكبير، جنوب مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المتوفى شاب في الثلاثينيات من عمره ويعمل ضمن الجزر العشوائي، وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض خلال الفترة الماضية، إلا أنه كان يعالج نفسه داخل المنزل دون التوجه إلى الجهات الطبية المختصة".

وأضاف أن "الحالة الصحية للمتوفى تدهورت بشكل مفاجئ، ما استدعى نقله إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل، حيث فارق الحياة قبل أن تنجح التدخلات الطبية في إنقاذه".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.