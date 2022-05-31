تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بالحمى النزفية في الكوت

شفق نيوز/ اعلن في محافظة واسط يوم الثلاثاء، تسجيل اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية.

ووفقا لبيان لدائرة صحة واسط ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الحالة التي فارقت الحياة نتيجة الحمى النزفية سجلت في الكوت مركز المحافظة. فيما لم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الحالة.

وكشفت إدارة مستشفى بغداد البيطري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن طريقة انتشار فيروس الحمى النزفية وكيفية القضاء عليه بطرق سهلة، وفيما حذرت من اللحوم غير المرخصة والمتعاملين بها، أكدت أنها تتبع طرق وإجراءات معينة لمواجهة أي حالة ينتشر فيها الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 120 حالة إصابة و20 حالة وفاة في حصيلة لوباء الحمى النزفية المنتشر في المحافظات العراقية.

وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا أعلن ، يوم السبت 28 أيار 2022، تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لوضع خطط توعوية عاجلة، من شأنها التصدي لفيروس "الحمى النزفية" الذي تفشى مؤخراً في معظم المحافظات العراقية.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.