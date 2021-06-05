تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود في واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي مسؤول يوم السبت تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود في محافظة واسط جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً تأكدت إصابته بمرض الفطر الأسود في واسط فارق الحياة صباح اليوم متأثرا بإصابته.

وأضاف المصدر أن الرجل كان مصابا أيضا بمرض السرطان قبل إصابته بهذا المرض الجديد.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أكدت مطلع شهر حزيران الجاري، أن مرض "الفطر الأسود" ليس من الأمراض الوبائية، فيما بينت ان هذا المرض كان موجودا قبل انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان مصدر طبي، ابلغ وكالة شفق نيوز في نهاية شهر آيار الماضي، بتسجيل أول وفاة رسميا بمرض بالفطر الأسود في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والوفاة المسجلة هي الأولى أيضاً على مستوى العراق.

والفطر الأسود هو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وبدأ الحديث عن الفطر الأسود منذ أيام، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند الأسبوع الماضي أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت 8800 حالة، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد.

لذلك ربط البعض المرض بفيروس كورونا، وعبروا عن خوفهم من انتشاره في بلدانهم كما ينتشر وباء كورونا.

ويقول المختصون إن الفطر الأسود يتمكن ممن يعانون فقدان أو نقص المناعة.

وتكون مناعة المصابين بفيروس كورونا ضعيفة إذ ينهك الأنظمة الدفاعية للجسم مما يسهل دخول الفطريات وانتشارها في الجسم، مثل الفطر الأسود.