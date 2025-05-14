تسجيل أول حالة وفاة بالحُمى النزفية في ذي قار خلال هذا العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في المحافظة خلال العام الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ذي قار سجلت اليوم أول حالة وفاة بالحمى النزفية لهذا العام لامرأة في الستينيات من عمرها من أهالي قضاء الرفاعي شمالي المحافظة".

وبين أن "المرأة المتوفاة كانت تعاني من أعراض الحمى النزفية خلال الفترة الماضية ولم تتمكن من تجاوز أعراض المرض رغم منحها العلاج اللازم".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً من سكنة ناحية القيارة جنوبي الموصل، راجع المستشفى قبل أيام للاشتباه بإصابته بالحمى النزفية، وبعد إرسال عينات الفحص إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، وردت النتائج اليوم لتؤكد إصابته بالمرض".

وأضاف أن "المريض تم نقله إلى مستشفى الشفاء التخصصي لمتابعة البروتوكولات الصحية المعتمدة لعلاج مثل هذه الحالات"، مؤكداً أن "حالته الصحية تحت المراقبة الطبية المشددة".

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن "ثلاث إصابات سُجلت في وقت سابق بمحافظة نينوى تماثلت جميعها للشفاء التام، وغادرت المستشفى بعد إجراء الفحوصات اللازمة".

يُذكر أن هذه الإصابة تُعد الرابعة في نينوى منذ الـ30 من نيسان/ أبريل الماضي، تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالحمى النزفية لهذا العام في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في 24 نيسان/ أبريل الماضي، ارتفاع عدد مصابي الحمى النزفية إلى 26 حالة في عموم البلاد، بينها 4 وفيات.