تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في كركوك

شفق نيوز / أفاد مصدر في دائرة صحة كركوك يوم الخميس، بوفاة أول حالة مسجّلة للحمى النزفية في المحافظة، بعد أن أدخل المريض لمستشفى محلي قبل أيام للعلاج إثر ظهور أعراض المرض عليه.

وقال مصدر طبي في الدائرة لوكالة شفق نيوز، إن "المريض عانى في البداية من ارتفاع حاد في درجة الحرارة، ومن صداع شديد مع آلام عضلية، قبل أن تتطوّر حالته إلى نزيف داخلي وخارجي ما دعا إلى نقله إلى قسم العناية المركزة".

وأضاف أن "جميع الجهود الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته، ما يجعل هذه الحالة أولى الوفيات المسجّلة جراء فيروس حمى القرم–الكونغو (CCHF) في كركوك".

يُذكر أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عبر لدغات القراد أو ملامسة دم وحيوانات مصابة، ويُصنَّف ضمن الأمراض ذات معدل الوفيات المرتفع الذي قد يصل إلى أكثر من 40% عند تأخر التشخيص أو نقص الدعم الطبي.

وكانت كركوك قد سجلت حالتي إصابة لمريضين في داقوق وناحية طوز خورماتو جنوب كركوك.

وسجلت المحافظة خلال العامين الماضيين عدة إصابات بين العاملين في مجال الثروة الحيوانية، كان آخرها قبل يومين حين أُكدت إصابة أحد الجزارين وتم عزله فوراً في مستشفى الشفاء.