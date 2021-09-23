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تسجيل هزتين أرضيتين جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-23T18:02:59+0000
تسجيل هزتين أرضيتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها  الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي هزتين أرضيتين مساء يوم الخميس جنوب غرب قضاء المجر في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الهزة الأولى سجلت في تمام الساعة 05:23:47 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها (3،5) درجة على بعد (16) كم جنوب غرب قضاء المجر الكبير في محافظة ميسان".

وأضافت، "كما سجلت الهزة الارضية الثانية عند الساعة 07:09:03 وبلغت قوتها (3،8) درجة وتبعد (19) كم جنوب غرب مدينة العمارة في محافظة ميسان".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم الشعور بهما من قبل المواطنين في المنطقة".

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