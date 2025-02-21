تسجيل هزة أرضية محسوسة جنوب شرق قضاء بدرة في واسط

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، صباح اليوم الجمعة، بتسجيل حدوث هزة أرضية جنوب شرق قضاء بدرة في محافظة واسط المحاذية للحدود مع إيران.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إنها سجلت حدوث هزة أرضية تبعد حوالي (29) كم جنوب شرق قضاء بدرة وبلغت قوتها (3,6) درجات على مقياس ريختر .

ووفقا للتقرير، فقد يتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها.

هذا ولم ترد أية تقارير حول وقوع خسائر بالأرواح أو أضرار مادية جراء تلك الهزة حتى وقت كتابة هذا الخبر.