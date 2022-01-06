تسجيل هزة أرضية ثانية في محافظة البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، الخميس، عن تسجيل مراصدها الزلزالية هزة أرضية في الثانية من نوعها في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الهزة الارضية سجلت في تمام الساعة 10:34:03 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها( 3،3) درجة وتبعد (25) كم شمال غرب قضاء الزبير من محافظة البصرة، حيث جاءت إلحاقًا بالهزة الأرضية الأولى التي سجلت في تمام الساعة 09:40:50 من مساء اليوم والتي بلغت قوتها (4) درجة لنفس المنطقة في قضاء الزبير من محافظة البصرة.

وأضاف أنه يتم الشعور بالهزة الثانية من قبل المواطنين في المنطقة.