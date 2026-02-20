استشعر قوتها السكان .. تسجيل هزة أرضية بقوة 4,5 درجات في ديالى

شفق نيوز - ديالى

أفادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الجمعة، بتسجيل هزة أرضية محسوسة في محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في تقرير صادر عنها، أن مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية في الساعة الـ 11:46 دقيقة صباحا تبعد حوالي 20 كم شمال شرق مدينة المقدادية قرب بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

ووفقا للتقرير، فقد بلغت قوة الهزة 4,5 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين من موقع حدوثها.