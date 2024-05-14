تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات جنوب شرقي ديالى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، أن المراصد الزلزالية للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الثلاثاء جنوب شرقي محافظة ديالى.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة، أن الهزة الأرضية سُجلت في تمام الساعة 03:00:00 فجرا بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4) درجات، وتبعد (34) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى .

ووفقا للتقرير، فإنه لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، ولم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر.