تسجيل هزة أرضية بقوة (3.3) درجة بمحافظة السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الهزة سجلت في تمام الساعة 4:30:12 بالتوقيت المحلي، شرق محافظة السليمانية، بالقرب من الحدود العراقية الايرانية، وقد بلغت قوتها ( 3،3) درجة حيث تبعد (63) كم عن مركز محافظة السليمانية و (17) كم جنوب شرق قضاء بنجوين، محافظة السليمانية.

واشار البيان إلى أنه ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى.

ودعا البيان المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.